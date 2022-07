Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal/Mühlhausen: Auto überschlägt sich; Fahrerin unverletzt; Verkehrsbehinderungen im Frühverkehr

Angelbachtal/Mühlhausen (ots)

Weil sie aus bislang unbekannten Gründen zunächst nach rechts auf den Grünstreifen geraten war und aufgrund des Gegenlenkens die Kontrolle über ihr Fahrzeuge verloren hatte, schleuderte am Dienstagmorgen, kurz nach 6.30 Uhr, eine 22-jährige Kia-Fahrerin auf der B 39 in Richtung Angelbachtal-Eichtersheim quer über die Fahrbahn und überschlug sich auf der gegenüberliegenden Seite im angrenzenden Feld. Ihr Fahrzeug blieb anschließend auf dem Dach liegen.

Die Frau blieb offenbar unverletzt, der Rettungsdienst hatte sie vor Ort untersucht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme war die Straße in Richtung Mühlhausen einseitig gesperrt. Während des Bergungs- und Abschleppvorgangs musste die B 39 zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt werden. Dabei kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Frühverkehr insbesondere in Richtung Mühlhausen/Wiesloch. Kurz nach 8 Uhr war die Straße in beide Richtungen wieder frei befahrbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell