POL-NOM: Vorsätzliche Körperverletzung ( kal )

Einbeck (ots) - In der Zeit vom 05. Oktober 2022, 20:00 Uhr bis zum 07. Oktober 2022, 14:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen Bauzaun im Bereich des katholischen Pfarramtes. Es hat den Anschein, dass dies nur geschah, um den Fußweg über das Grundstück des Pfarrhauses abzukürzen. Wer sachdienliche Hinweise zu der Straftat geben kann wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Einbeck in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

