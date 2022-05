Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim: 28-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht weiteren unfallbeteiligten Radfahrer

Bornheim (ots)

Am vergangenen Donnerstag (26.05.2022) kam es an der Zenterstraße in Bornheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 28-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde.

Zur Unfallzeit gegen 20:15 Uhr befuhr der Mann die Zenterstraße in Fahrtrichtung Bornheim. Gleichzeitig befuhr ein bislang unbekannter Radfahrer von der L 182/Heimerzheimer Straße kommend die Zufahrt zur Golfanlage Römerhof. An der Kreuzung Zenterstraße/Zufahrt Golfanlage Römerhof leitete der 28-Jährige eine heftige Bremsung ein, da er den von links kommenden Radfahrer wegen Bewuchses zu spät gesehen hatte. Dabei stürzte er über das Lenkrad und verletzte sich am Arm. Der Unbekannte half dem 28-Jährigen vor Ort und kümmerte sich auch um die Sicherung seines Fahrrads. Ein Personalienaustausch erfolgte jedoch nicht. Bei Eintreffen der Polizei war der Mann nicht mehr vor Ort. Der 28-Jährige wurde von einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Beamten bitten nun um eine Kontaktaufnahme durch den bislang unbekannten zweiten Unfallbeteiligten. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 0228 15-0 oder per E-Mail an VK2.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

