Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trunkenheit im Straßenverkehr ( kal )

Einbeck (ots)

Am 08. Oktober 2022, 16:00 Uhr, wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle ein Pkw in Markoldendorf kontrolliert. Während der Verkehrskontrolle wurde bei dem 52-jährigen Pkw Fahrer aus Gifhorn Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2, 58 Promille. Anschließend wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell