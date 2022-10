Einbeck (ots) - In der Zeit vom 06. Oktober 2022, 18:00 Uhr bis zum 07. Oktober 2022, 08:30 Uhr, wurde in einem Pflegezentrum im Bereich Dassel Bargeld entwendet. Das Geld war in einem nicht verschlossenem Zimmer auf einem Tisch abgelegt. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Einbeck Pressestelle Telefon: 05561/94978 0 Fax: 05561/94978 250 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de ...

