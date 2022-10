Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gelddiebstahl ( kal )

Einbeck (ots)

In der Zeit vom 06. Oktober 2022, 18:00 Uhr bis zum 07. Oktober 2022, 08:30 Uhr, wurde in einem Pflegezentrum im Bereich Dassel Bargeld entwendet. Das Geld war in einem nicht verschlossenem Zimmer auf einem Tisch abgelegt. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

