POL-NOM: Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz ( kal )

Northeim (ots) - Northeim, Rückingsallee, 07.10.2022, 22:55 Uhr NORTHEIM (jd)- 20- Jähriger fuhr Schlangenlinien mit dem Fahrrad Am Freitagabend fiel der Polizei Northeim ein Radfahrer auf, der deutliche Ausfallerscheinungen in Form von Schlangenlinien aufzeigte. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert, der in Zusammenhang mit den Ausfallerscheinungen zur Einleitung eines Strafverfahrens ...

mehr