POL-NOM: Verkehrsunfall infolge Alkoholbeeinflussung

Northeim (ots) - Katlenburg, Am Rhumeanger, 06.10.2022, 17:30 Uhr bis 07.10.2022 10:30 Uhr KATLENBURG (jd)- In der o. g. Zeit war der braune Hyundai der Geschädigten auf dem Parkstreifen an der Straße Am Rhumeanger ordnungsgemäß abgestellt. Anschließend stellte die Geschädigte einen Schaden hinten links an ihrem Fahrzeug fest. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich, ohne sich um den entstandenen ...

mehr