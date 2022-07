Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verwirrter Mann

Kaiserslautern (ots)

Eine Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes in der Fackelstraße meldete sich am Donnerstagnachmittag telefonisch bei der Polizei. Ein Mann wäre lediglich mit einem Teppich und Schuhen bekleidet in das Geschäft gekommen. Im Laden hätte er sich vollständig entkleidet, eine kurze Hose zerrissen und versucht diese anzuziehen. Die ankommende Streife traf den Mann, immer noch unbekleidet, in dem Laden an. Auf Ansprache machte der Mann einen stark verwirrten Eindruck. ER befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Die Beamten übergaben den Mann in die Obhut der Ordnungsbehörde, die ihn in einer Fachklinik vorstellte. Er muss mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen. |elz

