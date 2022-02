Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.02.2022.

Peine (ots)

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte nach rücksichtslosem Fahrverhalten eines Mannes. Zeugenaufruf.

Peine, Woltorfer Straße, 09.02.2022, ca. 21:40 Uhr.

Beamte der Polizei konnte in der Woltorfer Straße in Fahrtrichtung Woltorf einen VW Golf wahrnehmen, der sich von hinten ihrem zivilen Funkstreifenwagen der Polizei genähert hatte. Nachdem der VW sich deutlich dem Funkstreifenwagen genähert hatte, setzte dieser zum Überholvorgang an und beschleunigte massiv mit zum Teil gefahrenen Geschwindigkeiten im hohen dreistelligen Bereich.

Der Fahrer entfernte sich auf der Landesstraße 321 in Richtung Wendeburg und weiter auf der Kreisstraße 21 in Richtung Fürstenauer Straße.

Bei einer Überprüfung des Fahrzeuges an Hand der abgelesenen Kennzeichen konnte der Halter und seine Wohnanschrift in Woltorf ermittelt werden. Die Beamten trafen an der Wohnanschrift den 33-jährigen Fahrer an seinem Fahrzeug an.

Der Mann wurde von den uniformierten Polizeibeamten angesprochen und auf sein Fehlverhalten aufmerksam gemacht.

In einer deutlich aggressiven Art und Weise ist er schließlich auf die Beamten zugegangen und habe schreiend die Beamten aufgefordert, sein Grundstück zu verlassen. Dies geschah in einer sehr respektlosen Art und Weise.

Im weiteren Gesprächsverlauf habe er sogar die Beamten mit sehr ehrverletzenden Worten mehrfach beleidigt. Auf Grund seiner lautstarken Ausrufe kann davon ausgegangen werden, dass dies eine Außenwirkung erzielt hatte.

Der 33-jährige Fahrer habe kurz seinen Wagen in Bewegung gesetzt. Nur durch ein Zurückweichen des Beamten konnte eine Berührung verhindert werden.

Im Verlaufe der Kontrolle ging der Tatverdächtige mehrfach auf einen Beamten los und hatte versucht, diesen zu schlagen und zu treten. Ein 49-jähriger Beamter erlitt leichte Verletzungen am Bein.

Die Polizei stellte die Identität des Mannes fest und leitete mehrere Ermittlungsverfahren wegen "Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte", Gefährliche Körperverletzung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verdacht des illegalen Autorennens und Beleidigung ein.

Zeugenaufruf:

Durch die rücksichtslose und gefährdende Fahrweise des Mannes kann nicht ausgeschlossen werden, dass es weitere Geschädigte gibt, die als solche den Sachverhalt noch nicht bei der Polizei angezeigt haben. Diese werden dringend gebeten, sich bei den Beamten der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171/999-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell