POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.02.2022.

Sachbeschädigung durch eine Farbschmiererei an einer Impfstation.

Salzgitter-Bad, Petershagener Straße, 09.02.2022, 17:00 Uhr-10.02.2022, 08:00 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand beschmierten die unbekannten Täter eine der Fensterscheiben einer Impfstation mit roter Farbe auf einer Fläche von ca. 70x50 cm. Die Schadenshöhe wird mit ca. 250 Euro angegeben. In dem Fall hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an die Beamten der Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05351/825-0.

Täter entwendeten Kupferkabel.

Baddeckenstedt, Oelber a.w.W., Lichtenberger Straße, 08.02.2022, 19:00 Uhr-09.02.2022, 09:00 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass das Vorhängeschloss einer Scheune aufgebrochen wurde. Im weiteren Tatverlauf entwendeten die Täter daraus annähernd 400 kg Kupferkabel und verursachten hierbei einen Schaden von fast 300 Euro.

Bei einem solchen Gewicht der Beute kann davon ausgegangen werden, dass für den Abtransport ein Fahrzeug erforderlich war. Die Polizei Baddeckenstedt bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05345/928690 zu melden.

