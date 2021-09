Polizei Bochum

POL-BO: Unfall in Wattenscheid: Fußgängerin (67) wird schwer verletzt

Bochum-Wattenscheid (ots)

Schwer verletzt wurde eine Fußgängerin (67, aus Bochum) bei einem Unfall am Dienstagnachmittag, 7. September, in Bochum-Wattenscheid. Zeitweise war sie zwischen einem Auto und einer Hauswand eingeklemmt.

Eine 59-jährige Autofahrerin aus Bochum war gegen 14.30 Uhr auf der Hüller Straße in Richtung Wattenscheid-Mitte unterwegs. Nach aktuellem Kenntnisstand verlor sie in Höhe der Hausnummer 89 aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen und stieß gegen das Heck eines in dieselbe Richtung fahrenden Autofahrers (33, aus Bochum). Der 33-Jährige kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr die 67-jährige Fußgängerin auf dem Gehweg an.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau gegen die Hauswand gedrückt und eingeklemmt. Zusammen mit mehreren Passanten befreite der 33-Jährige die Bochumerin; eine Rettungswagenbesatzung brachte sie schließlich ins Krankenhaus, wo sie stationär versorgt wurde. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

Insgesamt ist ein Sachschaden von geschätzt 11.000 Euro entstanden.

Die Polizei sperrte den Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell