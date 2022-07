POL-PPWP: Lkw-Unfall mit stundenlangen Auswirkungen

Kaiserslautern (ots) - Eine "verdächtige Person" ist der Polizei in der Nacht zu Freitag aus dem Uni-Wohngebiet gemeldet worden. Zeugen teilten gegen halb drei mit, dass ein Mann mit seinem Fahrrad durch das Wohngebiet fahre und die Seitenspiegel der am rand geparkten Autos einklappen würde. Dank der Beschreibung des Unbekannten konnte eine Streife den Mann wenig später in "Am Harzhübel" aufgreifen. Nachdem ihm der Grund für die Kontrolle erläutert wurde gab er an, ...

mehr