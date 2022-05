Wesel (ots) - Am Dienstag und in der Nacht zu Mittwoch kam es in Moers zu mindestens vier Pkw-Aufbrüchen. Auf der Seminarstraße in der Moerser Innenstadt wurde zwischen Dienstagabend 18.30 Uhr und Mittwochmorgen 03.25 Uhr die Seitenscheibe der Fahrertür eines schwarzen 3er BMW eingeschlagen und eine Geldbörse entwendet. Auf der Baerler Straße in der Innenstadt wurde zwischen Dienstagabend 21.00 Uhr und Mittwochmorgen ...

