LPI-J: Kulturinteresse zum Verhängnis geworden

Jena (ots) - Eine 78-Jährige wurde am Mittwochnachmittag, in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr, in der Thälmannstraße bestohlen. Die Rentnerin engagiert sich dort als freiwillige Helferin in der Kleiderkammer. Unbekannte nutzen die Gutmütigkeit der Frau aus und entwendeten ihren Rucksack mit allen Personaldokumenten, Mobiltelefon und Bankkarten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

