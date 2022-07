Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alkoholisierter Radfahrer verursacht Unfall

Northeim (ots)

Northeim, Spitzwegstraße, Dienstag, 12.07.2022, 18.45 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Radfahrer fährt gegen Pkw.

Am Dienstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw.

Der 42-jährige Northeimer bog mit seinem Fahrrad von der Matthias-Grünewald-Straße in einem großen Bogen in die Spitzwegstraße ein, um an einem rechtsseitig geparkten Pkw vorbeizufahren. Dabei übersah er den ihm entgegenkommenden Pkw Renault. Die 52-jährige Northeimerin versuchte mittels Gefahrenbremsung den Unfall zu verhindern, konnte die Kollision jedoch nicht vermeiden.

Der 42-jährige Mann verletzte sich bei dem Unfall leicht, benötigte jedoch keine medizinische Behandlung.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.650 Euro.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme fiel den eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei dem 42-jährigen Radfahrer auf. Bei einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest wies der Mann einen Wert von über 1,7 Promille auf und war entsprechend absolut fahruntüchtig.

Anschließend wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholkonsum eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell