Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

Gemarkung Schoningen (ke) K444, 12.07.2022, 14:40 Uhr

Ein 27-jähriger PKW-Fahrer aus Hildesheim befuhr mit seinem Fahrzeug die K444 aus Richtung Steimke kommend in Richtung Schoningen. Als ihm ein silberner PKW-Kombi entgegenkam, geriet dieser zu weit nach links, so dass es zur Berührung der jeweils linken Außenspiegel kam. Der 27-Jähriger PKW-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 250 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar Tel.: 05571-926000.

