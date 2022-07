POL-NOM: Mit E-Scooter ohne Versicherung unterwegs

Uslar (ots) - USLAR-SCHÖNHAGEN (js) Amelither Straße, 11.07.2022, 19.00 Uhr Ein 61-jähriger LKW-Fahrer aus Dassel befuhr mit seinem Fahrzeug die Amelither Straße in Schönhagen. Während der Fahrt platzte am LKW der rechte Vorderreifen, wodurch der Fahrer von seiner Fahrspur abkam und auf einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW auffuhr. Am LKW entstand ein Sachschaden von ca. 6000 EUR und am PKW von ca. 8000 EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. ...

