Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendieb in zwei Bekleidungsgeschäften erwischt

Northeim (ots)

Northeim, Grafenhof

Montag, 11.07.2022, gegen 12.00 Uhr

NORTHEIM(da) - Ein Ladendetektiv hat am gestrigen Mittag einen 46-jährigen Ladendieb gleich bei zwei Diebstählen in Geschäften im Citycenter erwischt. Der Northeimer hatte zunächst mehrere Bekleidungsstücke in eine Umkleide mitgenommen, kam aber mit deutlich weniger Teilen wieder heraus. In der Umkleide konnten danach abgetrennte Etiketten festgestellt werden. Noch bevor der Dieb angesprochen werden konnte, hatte er sich bereits in ein weiteres Geschäft begeben und ähnlich agiert. Nach dem Verlassen wurde er angesprochen und räumte die Taten ein. Der Wert der entwendeten Gegenstände lag bei ca. 70EUR.

