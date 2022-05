Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Fahrraddiebstahl

Am Sonntag, 1. Mai 2022, zwischen 00.00 Uhr und 4.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Rennrad der Marke Forianer, welches an einer Mauer im Bereich der Feuerwehr Am Markt abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478 958600 entgegen.

Cappeln - Kupferdiebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 30. April 2022, 20.00 Uhr und Dienstag, 3. Mai 2022, 9.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person von einem Grundstück der Bokeler Straße ca. 300 kg Kupferschrott. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478 958600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl

In der Zeit zwischen Dienstag, 3. Mai 2022, 19.30 Uhr und Mittwoch, 5. Mai 2022, 9.00 Uhr, bauten bislang unbekannte Personen das Heizelement inkl. Mercedesstern ab und entwenden dieses. Der betroffene Mercedes stand auf dem Gelände eines Autohauses in der Max-Planck-Straße. Die Radareinheit wurde ebenfalls angegangen, konnte jedoch nicht herausgelöst werden. Dabei entstanden Schäden am Kühlergrill. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahrraddiebstahl

Am Dienstag, 26. April 2022, zwischen 7.30 Uhr und 15.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein E-Bike der Marke Univega, welches bei einer Schule in der Bahnhofstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen - Pkw-Brand

Am Mittwoch, 4. Mai 2022, um 15.24 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Auto während der Fahrt in der Hamstruper Straße in Brand. Durch Zeugen wurde der 34-jährige Fahrer auf das Feuer aufmerksam gemacht, welcher das Fahrzeug zum Halten brachte. Das Auto brannte vollständig aus.

Cloppenburg - Pkw-Brand

Am Mittwoch, 4. Mai 2022, um 18.20 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Auto während der Fahrt in der Molberger Straße in Brand. Andere Verkehrsteilnehmer wiesen den 52-jährigen Fahrer auf diesen Umstand hin. Das Fahrzeug wurde abgestellt und brannte aus. Ein in der Nähe befindliches Zufahrtstor wurde ebenfalls durch den Brand beschädigt. Die Feuerwehr Cloppenburg sowie die Straßenmeisterei waren ebenfalls im Einsatz. Der betroffene Bereich war während des Einsatzes voll gesperrt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 4. Mai 2022, um 15.10 Uhr, fuhr eine 39-jährige Autofahrerin auf dem Bührener Ring. Sie wollte den Garreler Weg überqueren, hielt ihr Fahrzeug an und fuhr dann wieder los, als sie keinen Fahrzeugverkehr auf dem vorfahrtsberechtigten Garreler Weg feststellte. Dabei kam es jedoch zu einer Kollision mit einem 26-jährigen Fahrradfahrer aus Cloppenburg, der den gegenüberliegenden Radweg in Richtung Cloppenburg befuhr. Durch den Unfall wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt.

