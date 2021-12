Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 211209-1-pdnms 19 jährige Frau nach Zigarette vom Fremden ins Krankenhaus

Rendsburg (ots)

In der Nacht zu Sonntag (05.12.2021) besuchte eine 19-jährige Rendsburgerin ein Lokal in der Rendsburger Innenstadt. Dort wurde ihr gegen 03.00 Uhr von einem ihr unbekannten männlichen Gast eine selbst gedrehte Zigarette angeboten. Die 19-jährige nahm die Zigarette an und konsumierte diese. Kurz darauf ging es ihr sehr schlecht, sie kollabierte und war kurzzeitig nicht ansprechbar. Nach der notärztlichen Versorgung verbesserte sich ihr Zustand, doch sie musste das restliche Wochenende bis zur Entlassung am Montag in der Imlandklinik verbringen. Lebensgefahr bestand nicht.

Die 19-jährige Frau beschreibt den Mann, der ihr die Zigarette angeboten hat, wie folgt: - ca. 170 cm groß - ca. 25 Jahre alt - kurze schwarze Haare - kein Bart, keine Brille - grauer Pullover - helle Jeans - südländische Erscheinung - deutschsprachig Welche Inhaltsstoffe in der Zigarette zu diesen gesundheitlichen Problemen führten, ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dazu laufen noch. Gegen den bislang noch unbekannten ca. 25 Jahre alten Mann wird ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Nach einem ähnlichen Vorfall vom 25.11.2021 in Hohn bittet die Polizei nochmals darum, diese Mitteilung als Warnhinweis aufzufassen. Es sollte niemals von Fremden eine Zigarette und/oder Tabletten/Pillen usw. angenommen und konsumiert werden. Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen und Hinweisgebern, wer kennt den beschriebenen Mann oder kann Hinweise zu seiner Person geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

