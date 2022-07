Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall aufgrund tief stehender Sonne

Northeim (ots)

Northeim, Friedrich-Ebert-Wall/ Arentsschildstraße, Dienstag, 12.07.2022, 12.30 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Drei leicht verletzte Personen bei Verkehrsunfall Am gestrigen Dienstag gegen 12.30 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann aus Gieboldehausen mit einem Pkw Opel die Straße "Friedrich-Ebert-Wall". An der Einmündung zur Arentsschildsstraße wollte er in diese nach links abbiegen, musste aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens jedoch warten und kam zum Stehen.

Eine 31-jährige Northeimerin übersah dies aufgrund der tief stehenden Sonne und fuhr mit einem Pkw Renault von hinten auf den Pkw Opel auf. In dem Pkw der Northeimerin befand sich als Beifahrerin ihre 6-jährige Tochter.

Alle drei Personen wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Der Gesamtschaden an den Pkw wird auf ca. 16.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell