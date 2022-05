Polizei Hamburg

POL-HH: 220513-4. Erste Erkenntnisse nach einem Tötungsdelikt in Hamburg-Borgfelde

Zeit: 12.05.2022, 18:00 Uhr

Tatort: Hamburg-Borgfelde, Bürgerweide

Gestern am späten Nachmittag wurde der Leichnam eines 69-Jährigen in dessen Wohnung in Borgfelde aufgefunden. Die Mordkommission (LKA 41) übernahm die Ermittlungen.

Nach ersten Erkenntnissen fand ein 41-Jähriger den 69-Jährigen leblos in seiner Wohnung auf. Der Besucher verständigte umgehend die Rettungskräfte, die den Tod des Bewohners feststellten.

Nachdem Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) erste Anzeichen auf ein mögliches Tötungsdelikt feststellten, übernahmen kurze Zeit später Beamte der Mordkommission die weiteren Ermittlungen.

Der Leichnam wurde für weitere Untersuchungen, insbesondere zur Klärung der näheren Todesumstände, dem Institut für Rechtsmedizin zugeführt.

Die Ermittlungen dauern an.

