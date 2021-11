Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mountainbike entwendet - Kaminbrand - Kind bei Unfall verletzt

Aalen (ots)

Leutenbach - Weiler zum Stein: Mountainbike entwendet

Zwischen Donnerstagabend, 19:20 Uhr und Freitagvormittag, 10:30 Uhr wurde ein Fahrrad, das in der Friedrich-Köhnlein-Straße angeschlossen war, entwendet. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein graues Mountainbike, Typ Fully, der Marke Votec. Zeugenhinweise zum Dieb bzw. zum Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Rudersberg: Kaminbrand

Wegen eines Kaminbrandes war die örtliche Feuerwehr am Freitagvormittag kurz nach 11 Uhr mit Unterstützung aus Welzheim mit fünf Fahrzeugen und 20 Kräften im Einsatz. Wegen dem Feuer im Kamin konnte der Qualm nicht abziehen und zog über einen Ofen in die Wohnung, woraufhin die Bewohner gerade noch rechtzeitig auf die Gefahrenlage aufmerksam wurden und das Einfamilienhaus im Burghöfle verlassen und die Feuerwehr alarmieren konnten. Letztlich wurde bei dem Brand niemand verletzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Murrhardt: Kind bei Unfall verletzt

Ein dreijähriges Kind wurde am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall am Bein verletzt. Der Bub war gegen 15.40 Uhr mit einem Elternteil in der Theodor-Heuss-Straße in einer Tiefgarage, als er sich plötzlich losriss und zum Auto rannte. Hierbei kollidierte er mit einem langsam vorbeifahrenden BMW. Das Kind wurde anschließend zur medizinischen Versorgung zu einem Arzt verbracht. Am Auto entstand kein Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell