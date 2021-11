Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Straßenverkehrsgefährdung - Unfallflucht - Trikots entwendet - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Beim Ausparken kollidiert

Ein 24 Jahre alter VW-Fahrer fuhr am Donnerstag kurz vor 16 Uhr vorwärts aus einer Parklücke in der Friedrichstraße und übersah hierbei den parkenden VW einer 60-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden.

Wasseralfingen: Mit Traktor auf Gegenfahrbahn gekommen

Am Donnerstagmittag gegen 14:35 Uhr befuhr ein 52-jähriger Traktor-Fahrer die Blenzingerstraße. Auf Höhe der IHK geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Opel einer 36-Jährigen zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro.

Jagstzell: Unfall beim Ausparken

Am Freitag gegen 17:45 Uhr touchierte eine 67-Jährige mit ihrem VW-Polo während eines Ausparkvorganges, auf Höhe des Rathauses, einen VW-T-Roc einer 58-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils etwa 2000 Euro.

Bopfingen: Trikots entwendet

Am Samstag gegen 16 Uhr wurde auf einem Parkplatz im Postweg, auf Höhe des Jahn-Stadions, ein kompletter Trikotkoffer der Gäste-Mannschaft entwendet. In dem Koffer befanden sich 18 schwarze Adidas-Trikotsätze sowie zwei grüne Torwarttrikots im Wert von insgesamt etwa 1500 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Bopfingen, Tel.: 07362/96020.

Lauchheim: Straßenverkehrsgefährdung

Am Donnerstag gegen 19:15 Uhr wurde eine Polizeistreife auf einen 51-jährigen BMW-Fahrer aufmerksam, welcher auf der B29 in Fahrtrichtung Bopfingen unterwegs war. Der BMW geriet kurz vor der Abfahrt Westhausen auf einer geraden Strecke, ohne deutliche Lenkbewegung, auf die Gegenfahrbahn. Einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Audi-Lenker konnte der BMW-Fahrer im letzten Moment durch eine hektische Lenkbewegung verhindern. Bei einer anschließenden Kontrolle 51-Jährigen stellte sich heraus, dass dieser unter alkoholischer Beeinflussung stand. Aus diesem Grund musste er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen; sein Führerschein wurde einbehalten. Das Polizeirevier Ellwangen sucht in diesem Zusammenhang den oder die Fahrer/in des entgegen gekommenen Audi mit AA-Kennzeichen, sowie weitere Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise von dem BMW gefährdet wurden. Hinweise unter Telefonnummer 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Unfall im Kreisverkehr

In der Zimmerner Straße ereignete sich am Donnerstag gegen 13:50 Uhr ein Unfall zwischen einem PKW und einem Roller. Ein 17-jähriger Lenker eines Aprilia Rollers befuhr den Kreisverkehr und wollte diesen an der Ausfahrt auf die Zimmerner Straße verlassen. Gleichzeitig fuhr eine 70-jährige Seat-Lenkerin von der L1161 aus Richtung Heubach kommend in den Kreisverkehr ein und übersah hierbei den Roller-Fahrer. Beim Zusammenstoß stürzte der 17-Jährige und verletzte sich leicht. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz eines Führerscheines ist.

Leinzell: 8000 Euro Schaden

Am Donnerstag um 15.30 Uhr befuhr ein 63-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz LKW die Rosensteinstraße und streifte hierbei einen am rechten Straßenrand geparkten Seat.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernte sich ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, welcher zwischen Montagnachmittag, 17 Uhr und Mittwochnachmittag, 16:15 Uhr im Hauberweg einen dort abgestellten PKW beschädigte. Der Unfallverursacher - der vermutlich mit einem schwarzen Fahrzeug unterwegs war - hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell