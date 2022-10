POL-NOM: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ( kal )

Einbeck (ots) - Am Samstag, den 08. Oktober 2022 wurde in den Abendstunden auf dem Einbecker Eulenfest einer 24-jährigen Moringerin das Mobiltelefon aus der Jackentasche entwendet. Der Wert des Telefons wird mit 300 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Einbeck Pressestelle Telefon: 05561/94978 0 Fax: 05561/94978 250 ...

