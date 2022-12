POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 31.12.2022, 12:00 Uhr

Aalen (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Dienstag und Donnerstag einen in der Straße "Körnle" am Fahrbahnrand geparkten VW Golf und fuhr anschließend weiter. Am Golf entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden telefonisch unter der Nummer 07195 6940 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen ...

