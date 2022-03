Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch

Fulda (ots)

Horas. Unbekannte versuchten am Mittwoch (09.03.), in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 18:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Von-Brentano-Straße einzubrechen. Die Täter hebelten an einem Fenster des Gebäudes und verursachten hierdurch Sachschaden von circa 250 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

