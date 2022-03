POL-OH: Einbruch

Vogelsbergkreis (ots) - Einbruch in Wohngebäude Feldatal. Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Samstag (05.03.) und Donnerstag (10.03.) in ein Wohngebäude in der Schellnhäuser Straße im Ortsteil Groß-Felda ein. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die Einbrecher in das Objekt. Die Täter entfernten eine Kamera von einer Hauswand und flüchteten schließlich unerkannt in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 800 Euro. Ob etwas entwendet wurde, ...

