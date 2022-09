POL-OG: Rastatt - Mit Hauswand kollidiert

Kuppenheim (ots) - Ein Unbekannter entwendete am Dienstag mehrere Packungen Rasierklingen in einem Drogeriemarkt in der Straße "In der Kleinau" im Wert von über 200 Euro. Gegen 14:50 Uhr konnte eine Zeugin beobachten, wie der etwa 35 bis 40 Jahre alte Tatverdächtige die Ware in einen Stoffbeutel steckte und in einem mitgeführten blauen Rucksack verstaute. Nachdem der Mann die Zeugin bemerkte, nahm er weitere Artikel ...

