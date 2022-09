Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Diebstahl in Drogeriemarkt, Zeugen gesucht

Kuppenheim (ots)

Ein Unbekannter entwendete am Dienstag mehrere Packungen Rasierklingen in einem Drogeriemarkt in der Straße "In der Kleinau" im Wert von über 200 Euro. Gegen 14:50 Uhr konnte eine Zeugin beobachten, wie der etwa 35 bis 40 Jahre alte Tatverdächtige die Ware in einen Stoffbeutel steckte und in einem mitgeführten blauen Rucksack verstaute. Nachdem der Mann die Zeugin bemerkte, nahm er weitere Artikel und ging zum Kassenbereich. Beim Bezahlen wurde ein Alarm ausgelöst. Nach Aufforderung den Rucksack zu öffnen ergriff der Dieb die Flucht und entfernte sich in unbekannte Richtung. Er soll etwa 180 Zentimeter groß und mit Bluejeans und einer blauen Jacke bekleidet gewesen sein und kurze, schwarze, lockige Haare und einen drei Tage-Bart gehabt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 zu melden.

/ph

