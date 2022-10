Polizei Düsseldorf

POL-D: Hubbelrath - A3 Richtung Köln - Zivilfahnder der Autobahnpolizei kontrollieren Luxuswagen - Sicherstellung von sechsstelliger Bargeldsumme und Pkw - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 27.Oktober 2022, 16:00 Uhr

Ein ziviles Einsatzteam der Autobahnpolizei Düsseldorf kontrollierte gestern Nachmittag in Hubbelrath an der A3 den Fahrer eines Mercedes-Benz Maybach. Im Fahrzeug fanden die Beamten über 450.000 Euro Bargeld, dessen Herkunft der Fahrer nicht so richtig erklären konnte. Weiterhin schlug ein Rauschgiftspürhund bei der Durchsuchung des Pkw an.

Der Fahrer des hochwertigen Mercedes, ein 45-Jähriger aus Mönchengladbach, wurde durch die Zivilfahnder in der Nähe der Anschlussstelle Mettmann angehalten und kontrolliert. Das Fahrzeug war in der Vergangenheit schon im Zusammenhang mit dem Schmuggel von Betäubungsmitteln aufgefallen. Der Fahrer selbst hat ebenfalls einschlägige Vorerkenntnisse. Die Herkunft der hohen Summe an Bargeld konnte der Mann nicht schlüssig erklären. Daher wurde die Summe zunächst vor Ort sichergestellt. Bei der näheren Überprüfung der Luxuslimousine durch einen Spürhund ergaben sich Hinweise auf ein mögliches Schmuggelversteck von Drogen im Wagen. Das Fahrzeug wurde daher nach richterlicher Anordnung beschlagnahmt und wird im Nachgang kriminaltechnisch untersucht. Der 45-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts der Geldwäsche, dauern an.

