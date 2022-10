Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Tatort: Tanzschule - Diebe in der Umkleide erwischt - Festnahmen

Düsseldorf (ots)

In einer Umkleide einer Tanzschule an der Leopoldstraße "bedienten" sich gestern Abend drei junge Männer an den Taschen und Rucksäcken der Ballett- und Tanzschüler/innen. Die drei Tatverdächtigen konnten im Rahmen einer Fahndung in Pempelfort gestellt werden. Teile der Beute wurden aufgefunden. Die drei 13, 19 und 23 Jahre alten Männer wurden zunächst vorläufig festgenommen.

Die beiden 13 und 19 Jahre alten Tatverdächtigen mit Wohnsitz im Kreis Mettmann wurden in der Nacht entlassen. Der 23-Jährige ohne festen Wohnsitz wurde heute nach seiner Vernehmung entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

