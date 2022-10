Polizei Düsseldorf

POL-D: Familienstreit in Wersten: Mordkommission ermittelt nach Schussabgabe in Wohnung - 26-Jähriger lebensgefährlich verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf

Mittwoch, 26. Oktober 2022, 07:19 Uhr

Heute Morgen ist ein 26-jähriger Mann in Wersten bei einem Familienstreit lebensgefährlich verletzt worden. Nach Stand der bisherigen Ermittlungen hat sich bei einem Handgemenge ein Schuss gelöst. Die genauen Hintergründe sind noch völlig unklar. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Anwohner hatten heute Morgen ein Schussgeräusch an der Leichlinger Straße wahrgenommen und die Polizei informiert. Die ersten Einsatzteams der Polizei fanden den 26 Jahre alten Mann mit einer Schussverletzung in seiner Wohnung an der Leichlinger Straße und leisteten sofort erste Hilfe. Schnell gab es Hinweise auf einen eskalierten Familienstreit. Nach Stand der bisherigen Ermittlungen soll es in der Wohnung zu einem Streit zwischen dem 26-Jährigen und dem 51-jährigen Vater seiner Lebensgefährtin gekommen sein. Dabei hat sich offenbar ein Schuss aus einer Waffe gelöst. Der 51-Jährige wurde unweit der Wohnanschrift vorläufig festgenommen. Die mögliche Tatwaffe wurde in der Wohnung sichergestellt. Der 26-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Um jetzt die genauen Geschehensabläufe und Hintergründe zu ermitteln, wurde eine Mordkommission bei der Polizei Düsseldorf eingerichtet.

