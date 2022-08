POL-AA: Pressemeldung Landkreis Schwäbisch Hall bis 09:00 Uhr

Aalen (ots) - Abtsgmünd: gestürzter Radfahrer Am Samstagmorgen gegen 10:49 Uhr befuhr ein 79-jähriger Radfahrer den Radweg an der Mühlstraße in Abtsgmünd in Fahrtrichtung Aalen. In einer dortigen S-Kurve verbremste er sich vermutlich und stürzte alleinbeteiligt. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen -Führungs- und Lagezentrum/PvD- Böhmerwaldstraße ...

mehr