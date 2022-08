Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung Rems-Murr-Kreis bis 09:00 Uhr

Aalen (ots)

Schorndorf: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:35 Uhr befuhr ein 29-jähriger VW-Polo Fahrer die Landstraße 1148 von Schorndorf-Miedelsbach kommend in Fahrtrichtung Schorndorf-Haubersbronn. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und dem Einfluss von Alkohol kommt er auf Höhe des Kreisverkehrs nach rechts von der Fahrbahn ab, überfährt ein Verkehrszeichen und reißt Teile der Leitplanke ab. Am Polo entsteht ein wirtschaftlicher Totalschaden, der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher wurde leicht an der Hand verletzt. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben.

