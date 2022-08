Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: gegen Baum geprallt

Aalen (ots)

Wallhausen: Erschrocken und von Fahrbahn abgekommen

Am Freitag gegen 17:20 Uhr befuhr die 25-jährige Pkw-Lenkerin mit ihrem Skoda Octavia die B 290, von Crailsheim kommend in Fahrtrichtung Wallhausen. Aus bislang unbekannter Ursache erschrak sich die Fahrerin und kam deswegen kurz nach der Einmündung Gröningen nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte frontal gegen einen Baum, drehte sich und kam schließlich auf einem Feldweg zum Stehen. Bei dem Unfall wurde die 25-jährige Fahrerin und ihre 23-jährige Beifahrerin leicht verletzt. An dem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 15.000.- Euro.

