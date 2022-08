POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall unter Alkoholeinwirkung

Aalen (ots) - Crailsheim: Arbeitsunfall Am Freitagvormittag gegen 10:15 Uhr führte ein 55-jähriger Bauarbeiter arbeiten auf einer Baustelle in der Grundwegsiedlung durch. Dabei fiel der Mann durch eine Treppenöffnung in den Keller des Rohbaus und verletzte sich dabei schwer. Der Mann wurde durch die Feuerwehr Crailsheim, welche mit zwölf Personen und zwei Fahrzeugen im Einsatz war, aus dem Keller gerettet. ...

