Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Fellbach: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Eine 36-jährige BMW-Fahrerin war am Donnerstagnachmittag gegen 12:20 Uhr auf der Theodor-Heuss-Straße unterwegs und wollte dort in einen Kreisverkehr einfahren. Hierbei übersah sie eine 56-jährige Radfahrerin, welche bereits im Kreisverkehr unterwegs war. Es kam zur Kollision, wodurch die 56-jährige leicht verletzt wurde. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1500 Euro.

Winnenden: Frontalzusammenstoß

Am Freitagmorgen um kurz vor 9:30 Uhr wollte eine 38-jährige VW-Lenkerin von der Schorndorfer Straße nach links auf den Parkplatz eines Discounters einfahren. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Citroen, der von einer 56-Jährigen gelenkt wurde. Beim dem darauffolgenden Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden an beiden PKW die Airbags ausgelöst. Die Citroen-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell