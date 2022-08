Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten - Sachbeschädigung auf Tennisplatz - Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Aalen (ots)

Sulzbach: Schranke beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der vergangenen Woche die Schranke am Bahnübergang in der Wagnerstraße. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Backnang unter 07191 / 9090

Plüderhausen: Sachbeschädigung auf Tennisplatz

Vermutlich über einen drei Meter hohen Zaun stieg ein bislang Unbekannter auf ein Vereinsgelände in der Wilhelm-Bahmüller-Straße ein und setzte anschließend einen Tennisplatz unter Wasser, indem er die Bewässerung öffnete. Hierdurch wurde die Drainage sowie die Sandschicht des Tennisplatzes erheblich beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181 / 2040 entgegen.

Plüderhausen: Unfallflucht

Ein VW, der am Mittwoch zwischen 06:45 Uhr und 16 Uhr in der Bahnhofstraße abgestellt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallflüchtigen Fahrer nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181 / 2040 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 11:30 Uhr und 14:30 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen vor einem Haus in der Breuningsweiler Straße geparkten Mitsubishi. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Waiblingen: Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Dienstagabend 17:30 Uhr und Donnerstagnachmittag 13 Uhr Zutritt zu einem Modegeschäft in der Schmidener Straße. Dort entwendete er etwa 100 Euro Bargeld und entfernte sich anschließend. Hinweise nimmt das ermittelnde Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Korb: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Sonntagnachmittag 15 Uhr und Donnerstagnachmittag 15:15 Uhr einen am Fahrbahnrand in der Traubenstraße geparkten Opel und verursachte an diesem Sachschaden. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07151 950422 nach Zeugenhinweisen.

Remshalden: Pkw gestreift und geflüchtet

Etwa 1500 Euro Sachschaden verursachte ein Verkehrsteilnehmer am Donnerstagnachmittag zwischen 15 Uhr und 15:15 Uhr an einem am Fahrbahnrand in der Stauferstraße geparkten VW. Der Unfallverursacher entfernte sich dann ohne den Unfall zu melden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell