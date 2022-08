Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pkw überschlagen

Aalen (ots)

Crailsheim: Pkw überschlagen

Am frühen Freitagmorgen gegen 01 Uhr befuhr ein 21-jähriger Dodge-Fahrer die K2654 von Crailsheim kommend in Fahrtrichtung Goldbach. Hierbei geriet er ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Am Pkw des 21-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25 000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell