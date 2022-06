PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: POL - LM: +++Fahren ohne Fahrerlaubnis +++ Ladendetektivin geschlagen und getreten +++ Pkw fährt bei Unfall in Seeweiher +++

Limburg (ots)

1.

Fahren ohne Fahrerlaubnis, L 3046 L3046 Frickhofen - Dorchheim Freitag, 24.06.2022, 10:00 Uhr

Einer Streife der Polizeistation Limburg fiel am 24.06.2022 gegen 10:00 Uhr auf der L3046 ein vor ihr fahrendes Moped auf. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 57-jährige Fahrer aus der Gemeinde Dornburg nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

2.

Ladendetektivin geschlagen und getreten Westerwaldstraße in 65549 Limburg Freitag, 24.06.2022, 21:50 Uhr

Die Ladendetektivin eines Einkaufmarktes in der Westerwaldstraße in Limburg hatte zur Tatzeit eine junge Frau bei einem Diebstahl beobachtet. Als die Detektivin die Frau auf die Straftat hin ansprach und die entwendete Ware zurückforderte, setzte sich die 21-jährige Frau aus Frankfurt mit Schlägen und Tritten zur Wehr. Durch weitere Kollegen der Detektivin konnte die Frau schließlich bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Detektivin wurde bei der Auseinandersetzung glücklicherweise nicht verletzt.

3.

Pkw fährt bei Unfall in Seeweiher L3046 Mengerskirchen - Waldernbach Samstag, 24.06.2022, 01:45 Uhr

Am Samstag, 25.06.2022, kam es gegen 01:45 Uhr am Seeweiher zwischen Waldernbach und Mengerskirchen zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei kam der von Mengerskirchen kommende PKW in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW wurde an der Leitplanke abgewiesen und wieder nach rechts über beide Fahrbahnen geschleudert. Dort durchbrach der PKW das Begrenzungsgeländer und stürzte in den Seeweiher. Die Fahrerin konnte durch einen Zeugen aus dem versinkenden PKW gerettet werden. Sie wurde bei dem Unfall augenscheinlich nicht verletzt. Das Fahrzeug muss heute in einer aufwändigen Bergungsaktion mittels Kran aus dem Seeweiher gehoben werden. Hierzu wird die Durchfahrt nach Mengerskirchen eine Zeit lang ab ca. 10:00 Uhr gesperrt. Die Zufahrt zum Campingplatz Seeweiher wird weiterhin ermöglicht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter 06471 - 93860 mit der Polizeistation in Weilburg in Verbindung zu setzen.

Zusatz: Der Pkw wurde mittlerweile aus dem See geborgen, die kurzzeitige Sperrung ist wieder aufgehoben.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell