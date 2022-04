Polizei Mettmann

POL-ME: Papiercontainer in Brand geraten - Mettmann - 2204103

Mettmann (ots)

Am Sonntag (24. April 2022) sind gegen 21.50 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache mehrere Papiercontainer im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Johannes-Flintrop-Straße in Mettmann in Brand geraten. Die Polizei hat Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung eingeleitet und ist auf der Suche nach Zeugen.

Das war geschehen:

Gegen 21.50 Uhr bemerkten Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Johannes-Flintrop-Straße Brandgeruch und stellten Rauch fest, der aus einem Kellerfenster drang. Sie alarmierten die Feuerwehr Mettmann, die schnell vor Ort war. Im Keller des Hauses waren mehrere Papiercontainer in Brand geraten und durch das Feuer zerstört worden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Mettmann konnten den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte das Feuer vorsätzlich gelegt worden sein. Ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Brandstiftung wurde eingeleitet.

Die Polizei in Mettmann bittet um Hinweise: Wer hat rund um den Tatort ungewöhnliche Beobachtungen gemacht und kann Angaben zu möglicherweise tatverdächtigen Personen machen? Die Polizei in Mettmann ist jederzeit unter der Nummer 02104 982-6250 erreichbar.

