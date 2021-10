Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Innenstadt, 23-Jährige mit Alkohol am Steuer unterwegs

Mainz-Innenstadt (ots)

Mittwoch, 13.10.2021

Im Rahmen von Verkehrskontrollen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Höhe der Theodor-Heuss-Brücke in Mainz, fällt eine 23-Jährige Fahrzeugführerin aus Wiesbaden den Polizeibeamt: innen aus Mainz auf. Neben deutlichem Atemalkoholgeruch, der der Polizeistreife entgegenschlägt, steht gut sichtbar in der Mittelkonsole ihres Autos, eine Getränkedose mit alkoholischem Inhalt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigt den Eindruck der Polizei, dass die Frau unter Einfluss von Alkohol gefahren ist. Ein vorläufiges Ergebnis von knapp unter einem Promille führt dazu, dass die 23-Jährige für weitere Tests die Polizeistreife zur Dienststelle begleiten muss.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell