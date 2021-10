Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Warnmeldung - Trickdieb unterwegs

Mainz (ots)

Aktuell kommt es im Stadtgebiet vermehrt zum Auftreten eines oder mehrerer Trickdiebe. Ein bislang unbekannter männlicher Täter spricht vornehmlich ältere Menschen an und fragt, ob man ihm Geld wechseln könne. Häufig wird vorgegeben man bräuchte das Geld für einen Parkscheinautomaten, Einkaufswagen oder ähnliches. Während das jeweilige potentielle Opfer das Portemonnaie öffnet, verwickelt der Täter die Opfer in Gespräche, lenkt sie ab und versucht so unbemerkt Bargeld aus dem Portemonnaie zu stehlen. Teilweise sind die Diebe so dreist, dass sie mit dem Opfer zusammen in das Portemonnaie greifen. Für die Opfer sieht es so aus, als würde nur im Kleingeldfach nach den richtigen Münzen gesucht. Auch hier wird nebenbei zu den großen Scheinen gegriffen und das Opfer so gezielt abgelenkt, dass dieses den Verlust oft erst später bemerkt. In den letzten Tagen waren im gesamten Stadtgebiet verschiedene ähnlich gelagerte Fälle zu verzeichnen, bei denen die Personenbeschreibung des Trickdiebes jeweils übereinstimmte.

Das letzte polizeilich bekannte Auftreten des Täters war am Montagmittag gegen 11:40 Uhr im Bereich der Uni-Klinik. Hier erlangte der Täter mit der beschriebenen Masche aus dem Portemonnaie eines älteren Herrn, einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Der Täter verließ das Gelände der Klinik in unbekannte Richtung. Der Trickdieb wurde von den Opfern wie folgt beschrieben:

- Westeuropäisches Erscheinungsbild - Deutsche Sprache ohne Akzent - ca. 30 Jahre alt - ca.175cm groß - Schmale Statur - Kurze dunkle Haare - Dunkle Bekleidung - keinen Bart - schwarze Tasche mitgeführt

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

- Versuchen Sie, sich das Aussehen der Täter zu merken. - Sind Sie Opfer eines Trickbetruges geworden, verständigen Sie umgehend die Polizei über den Notruf 110. - Sie können die Polizei auch bei versuchtem Trickbetrug über den Notruf 110 verständigen, in einem solchen Fall ist das kein Missbrauch der Notfallrufnummer. - Schämen Sie sich nicht!

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell