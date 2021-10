Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Restaurant- Zeugenaufruf

Mainz-Bleichenviertel (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Mainzer Innenstadt zu einem Einbruch in ein Restaurant in der Schießgartenstraße. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch die Fenster im rückwärtigen Gebäudebereich Zutritt zu den Räumlichkeiten des Restaurants. Dort entwendeten sie u.a. den Tresor des Geschäftes. Der Schaden wird derzeit auf einen mittleren dreistelligen Bereich geschätzt. Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell