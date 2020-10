Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Betrunken mit PKW unterwegs

Koblenz (ots)

Von Zeugen wurde am Montag, gegen 16:20 Uhr, mitgeteilt, dass ein PKW den Parkplatz des Penny-Marktes in der Ellingshohl befährt und der Fahrer vermutlich betrunken sei. Durch die unmittelbar eintreffenden Polizeibeamten wurde der 55-jährige Fahrer in seinem Fahrzeug sitzend vorgefunden. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest erbrachte einen Wert von über 2,4 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein



Telefon: 02621-913-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell