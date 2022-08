Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Sachbeschädigung - Widerstand - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Nicht ausreichend gesichert

Am Donnerstag hatte eine 25-jährige VW-Fahrerin ihr Fahrzeug um 13 Uhr am Fahrbahnrand in der Egerlandstraße geparkt. Da sie das Fahrzeug jedoch nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert hatte, rollte der Pkw gegen einen ebenfalls am Fahrbahnrand geparkten Hyundai einer 26-Jährigen. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Unterschneidheim: LKW kollidiert mit Preistafel

Ein 36-jähriger LKW-Fahrer wollte am Donnerstag gegen 09:30 Uhr von der Hauptstraße in die Kapellenstraße einbiegen. Hierbei musste er aufgrund eines aus der Schneidheimer Straße kommenden PKW seinen LKW abbremsen. Als er anschließend seinen Abbiegevorgang fortsetzen wollte, schwenkte sein Anlieger nach rechts aus und kollidierte hierbei mit der Preistafel einer dortigen Tankstelle. Am LKW entstand kein Schaden. Der Schaden an der Preisliste wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Unterschneidheim: Beim Ausparken kollidiert

Beim rückwärts Ausparken aus einem Grundstück im Weidenfeldle kollidierte am Donnerstag, gegen 15:10 Uhr, ein 47-jähriger Mercedes-Fahrer mit einem gegenüber am Fahrbahnrand geparkten BMW einer 49-Jährigen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Eggenrot: PKW überschlägt sich

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Freitagfrüh, gegen 7 Uhr, eine 53-Jährige auf der L1060 mit ihrem Toyota von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4500 Euro.

Bopfingen: Fahrrad mutwillig beschädigt

Ein 41-Jähriger stellte am Freitag sein Trekkingrad am Bahnhof verschlossen ab. Als er gegen 20:30 Uhr wieder zurück kam, stellte er fest das mehrere Teile am Fahrrad mutwillig beschädigt wurden. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bopfingen unter 07362/96020 zu melden.

Ellwangen-Neunheim: Unfallflucht

Am Donnerstag parkte ein 67-Jähriger, während eines Einkaufes in einem Supermarkt, seinen Daimler-Benz auf dem Parkplatz in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße ab. Als er nach dem Einkauf zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er frische Unfallspuren an der rechten Vorderseite fest. Der Verursacher hatte die Unfallstelle unerlaubt verlassen, ohne sich um eine Schaden von etwa 2500 Euro zu kümmern. Sachdienstliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Bettringen: Mädchen beim Rückwärtsrangieren erfasst

Bei einem Verkehrsunfall auf der Höhenstraße ist am Donnerstag ein 6-jähriges Mädchen leicht verletzt worden. Ein 46-jähriger BMW-Fahrer übersah gegen 11 Uhr beim Rückwärtsrangieren das Kind und erfasste sie mit seinem PKW. Dabei kam das Mädchen zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Die 6-Jährige musste zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Lorch: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Donnerstag gegen 18:30 Uhr hat sich ein 25 Jahre alter Mann im Rahmen einer Personenkontrolle an einem Badesee in der Schorndorfer Straße körperlich widersetzt. Bei dem Mann konnten während der Kontrolle Betäubungsmittel sichergestellt werden. Der Aufforderung während der weiteren Kontrolle an seinem Platz zu bleiben, widersetzte er sich, griff das Betäubungsmittel und schluckte es. Letztendlich wurde Ihm ein Platzverweis für den Badesee erteilt. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

Am Donnerstagabend wurde, gegen 21:50 Uhr, in einem Ldengeschäft in der Hinteren Schmiedgasse eine Schaufensterscheibe eingeschlagen sowie eine Tür beschädigt. Der Täter entfernte sich zunächst von der Örtlichkeit. Aufgrund eines Hinweises konnte gegen 23:30 Uhr ein 31-Jähriger von den Beamten festgestellt werden, welcher für die Sachbeschädigungen verantwortlich ist. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Täferrot: VW-Passat Fahrer nach Unfall auf der L1156 gesucht

Gegen 15:30 Uhr befuhr eine 48-jährige Smart-Fahrerin die L1156 von Brainkofen in Richtung Lindach. Auf Höhe eines Altenheimes, bremste sie stark ab um nach rechts in eine Bushaltestelle einzufahren. Einem direkt nachfolgenden VW-Passat Kombi gelang es noch abzubremsen und über die Gegenspur auszuweichen. Ein weiterer folgender Opel-Fahrer konnte ebenfalls abbremsen. Ein 56-jähriger Ford-Mustang Fahrer reagierte jedoch zu spät und fuhr auf den vor ihm abbremsenden Opel auf. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Zur Klärung des Unfallherganges wird nun der Fahrer des weißen VW-Passat-Kombi gesucht. Dieser wird gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell