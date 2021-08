Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Kleinkraftradfahrer fährt auf

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 15-Jähriger an Samstagmorgen in Ahaus zugezogen. Der Kleinkraftradfahrer war auf der Hamalandstraße unterwegs und bemerkte den vor ihm verkehrsbedingt bremsenden 67-Jährigen zu spät und fuhr auf dessen Wagen, in Folge dessen er stürzte. Der Autofahrer aus Emsbüren wie auch der Ahauser waren gegen 11.00 Uhr aus Richtung Alstätte kommend in Richtung Ahaus unterwegs. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 500 Euro geschätzt.

