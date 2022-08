Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbruch mit Schlüsseldienst? - Unfallfluchten - Brennendes Feld - Gräber beschmutzt - Tätliche Auseinandersetzung - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Unfall durch Niesen verursacht

Auf rund 700 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 31-Jährige am Freitagmorgen verursachte. Kurz nach 6.30 Uhr fuhr sie mit ihrem VW Passat gegen einen Schrankenautomaten auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Julius-Bausch-Straße. Die 31-Jährige hatte die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, nachdem sie offenbar niesen musste.

Aalen: Waschbär von Fahrzeug erfasst

Auf der Kreisstraße 3326 zwischen Dewangen und Aalen erfasste eine 21-Jährige am Freitagmorgen gegen 4.45 Uhr mit ihrem Citroen einen die Fahrbahn querenden Waschbären. Bei dem Anprall wurde der Vierbeiner getötet; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Aalen: Wohnungseinbruch mit Schlüsseldienst?

Eine Zeugin verständige am Freitagmorgen gegen 1 Uhr die Polizei, nachdem sie beobachtet hatte, wie sich zwei unbekannte Männer an einer Wohnungstüre in der Hegelstraße zu schaffen machten. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 22-Jähriger einen Schlüsseldienst mit der Öffnung der Wohnungstüre beauftragt hatte. Gegenüber dem Mitarbeiter des Schlüsseldienstes hatte er angegeben, dass es sich um seine Wohnung handeln würde. Im Laufe der polizeilichen Ermittlungen wurde jedoch schnell klar, dass der 22-Jährige seinen Wohnsitz im Rems-Murr-Kreis hat. Beamte des Polizeireviers Aalen haben Ermittlungen gegen den 22-Jährigen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchs aufgenommen.

Lauchheim: Tätliche Auseinandersetzung

Am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr kam es in einem Heim in der Bopfinger Straße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen, bei welcher eine 27-Jährige verletzt wurde. Die Frau teilt sich für die Dauer ihrer Arbeit mit einer 34-Jährigen das Badezimmer. Da diese wohl mit der Reinigung des Nassbereichs im Verzug war, sprach die 27-Jährige sie darauf an, worauf die 34-Jährige aggressiv wurde, sie zu Boden warf und mit ihrem Knie derart stark auf den Brustkorb der 27-Jährigen drückte, dass diese vermutlich Verletzungen der Rippen erlitt. Erst als die 27-Jährige in Panik laut um Hilfe schrie, ließ die Angreiferin von ihr ab und verließ das Zimmer.

Oberkochen: Unfallflucht

Zwischen 16 und 18 Uhr am Donnerstagnachmittag beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker einen Hyundai, der in dieser Zeit in der Weingartenstraße abgestellt war, wobei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen-Wasseralfingen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Donnerstagvormittag zwischen 10.50 und 11 Uhr den Ford einer 59-Jährigen, der in der Spieselstraße abgestellt war. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 3000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Eine Zeugin konnte angeben, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen silbernen Kleinwagen handelt, der zuvor auf dem Parkplatz eines Sportvereins in der Spieselstraße abgestellt war. Bei dem Kleinwagen wurde zumindest ein Teil der hinteren Beleuchtungseinrichtung beschädigt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen, Tel.: 07361/97960 entgegen.

Ellwangen: Fahrzeug zu spät erkannt

Beim Einfahren in den Kreisverkehr in der Maierstraße übersah ein 73-Jähriger am Donnerstagvormittag gegen 11.20 Uhr den Mercedes Benz eines 66-Jährigen und streifte diesen mit seinem Toyota, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 9000 Euro entstand.

Ellwangen: Brennendes Feld

Mit zwei Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften rückten die Freiwilligen Feuerwehren Wört und Ellenberg am Donnerstagmittag gegen 11.45 Uhr zum Brand eines Feldes zwischen der Dietlesmühle und Breitenbach aus. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden; über die Ursache des Brandes können derzeit keine Aussagen getroffen werden. Beamte des Polizeireviers Ellwangen haben in dieser Sache Ermittlungen aufgenommen.

Heubach: Offenbar weitere Gräber beschmutzt

Nach der Veröffentlichung mehrerer Sachbeschädigungen auf dem Heubacher Friedhof gingen beim Polizeiposten Heubach weitere gleichgelagerte Anzeigen ein. So wurden in letzter Zeit offenbar auch auf einem weiteren Grab geschmolzenes Wachs auf der Bodenplatte des Grabsteins verteilt. In diesem Zusammenhang bittet der Polizeiposten Heubach, Tel.: 07173/8776, erneut um sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter.

Schwäbisch Gmünd: Fenster eingeschlagen - Feuerlöscher entwendet

In der Zeit zwischen Donnerstagmittag 12 Uhr und Freitagmorgen 8 Uhr traten Unbekannte ein Fenster an der Nordseite der Grundschule Hardt in der Szekesfehervarer Straße ein und gelangten so in das Gebäude. Dort entwendeten die Täter einen roten Feuerlöscher der Marke Dangelmaier im Wert von etwa 125 Euro. Bereits am 30.05. und am 02.06. hatten Unbekannte versucht, sich Zutritt zum Schulgebäude zu verschaffen. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Mittwochnachmittag 16 Uhr und Donnerstagmittag 12.50 Uhr einen im Buchhölzlesweg abgestellten Ford, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Von der Straße abgekommen

Aus bislang unbekannter Ursache kam eine 36-Jährige am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr mit ihrem Citroen auf der B 29 nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Pkw gegen die Schutzplanke. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt; der von ihr verursachte Sachschaden beziffert sich auf rund 4000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell